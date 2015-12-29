Японцы рекомендуют съедать сначала рыбу, а потом рис

Результаты исследования, проведенного японскими учеными под руководством Дайсуке Ябе (Daisuke Yabe), свидетельствуют о том, что для поддержания уровня сахара в крови в норме, необходимо соблюдать определенный порядок приема, пишет Медпортал.

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Авторы считают, что сначала следует съесть мясо или рыбу, а уже потом переходить к рису. Это поможет контролировать уровень сахара в крови. Проведенный ими эксперимент, в котором приняли участие 12 пациентов с диабетом 2 типа и 10 здоровых добровольцев, продолжался три дня. Ученые измеряли изменение уровня сахара в крови спустя 4 часа после приема пищи. Исследователи учитывали, что участники съедали сначала – мясо и рыбу или же рис.

У тех, кто съедал гарнир спустя 15 минут после употребления в пищу рыбы или мяса, уровень глюкозы в крови был ниже на 30% или 40% соответственно, чем у тех, кто предпочел начать прием пищи с риса.

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Авторы считают, что мясо и рыба стимулируют выработку гормона инкретина, замедляющего переваривание пищи и опорожнение желудка, а также увеличение уровня глюкозы в крови. Исследователи подчеркивают, что еще более эффективным может стать употребление овощей до рыбы, мяса и риса.