Гвинею объявили свободной от вируса Эболы
11:14, 29 декабря 2015Зарубежные новости
62
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Гвинею свободной от геморрагической лихорадки Эбола.
REUTERS
Власти и ВОЗ объявили Гвинею свободной от лихорадки Эбола, пишет Reuters.
В стране от эпидемии вируса Эболы умерли более 2500 человек, сиротами стали около 6200 детей. Было инфицировано более 3,8 тыс. человек.
Читайте такжеЛихорадка Эбола вернулась в Либерию - ВОЗ
Ранее в этом месяце ВОЗ заявила о прекращении распространения лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter