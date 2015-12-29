Гвинею объявили свободной от вируса Эболы

Власти и ВОЗ объявили Гвинею ​​свободной от лихорадки Эбола, пишет Reuters.

В стране от эпидемии вируса Эболы умерли более 2500 человек, сиротами стали около 6200 детей. Было инфицировано более 3,8 тыс. человек.

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Ранее в этом месяце ВОЗ заявила о прекращении распространения лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне.