Картонные книжки лучше развивают детей, чем дорогие электронные игрушки - исследование

Такие выводы получили нейролингвисты из Университета Аризоны. Исследованиеопубликовано в журнале JAMA Pediatrics, пишет Газета.ру.

В эксперименте приняли участие 26 семей с детьми возрастом от 10 до 16 месяцев. Родители получили три набора игрушек: электронные (детский компьютер и мобильный телефон), традиционные (кубики, пирамидки и деревянные пазлы) и картонные книжки-малышки с названием и изображением домашних животных, цветов и фигур. Взрослым было предложено поиграть с детьми в привычной манере, используя разные наборы игрушек. Исследование показало, что, используя первый набор игрушек, родители меньше разговаривают с детьми и почти не обращаются к вопросно-ответной форме. Дети также менее стараются подражать речи взрослых, в отличие от игр с книжками.

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Полученные результаты демонстрируют неэффективность дорогих электронных игрушек. Однако ученые делают оговорку, что результаты следует принимать только для игр, способствующих развитию речевых навыков.

По сравнению с ранее проводившимися экспериментами последнее исследование демонстрирует, что игра с кубиками или пирамидками не менее ценна для развития ребенка.