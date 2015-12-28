Обнаружен гормон, ответственный за тягу ко сладкому

Этот гормон вырабатывается в печени в ответ на повышение уровня углеводов – он попадает в кровь и отправляет в головной мозг сигнал о насыщении сладким, пишет Медпортал.

Для того, чтобы понять, как работает новый гормон, ученые провели серию исследований. Они изучили как присутствие мутаций, расположенных около гена FGF21, влияет на тягу мышей к сладкому.

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Сперва они вводили гормон FGF21 грызунам дикого типа и предлагали животным выбрать привычное для них питание или подслащенный корм. Несмотря на то, что мыши не отказались полностью от сахара, они начали съедать в 7 раз меньше подслащенной пищи, чем до инъекции.

Кроме того, авторы провели такой же эксперимент на двух линиях мышей: в организме одних синтез гормона был полностью подавлен, а у других уровень его экспрессии был увеличен в 500 раз. Оказалось, что мыши, лишенные гормона, ели гораздо больше сладкого, чем те, у кого был увеличен уровень продукции FGF21.

Все это указывает на то, что обнаруженный учеными гормон способен контролировать аппетит и влиять на количество съедаемой сладкой пищи, уменьшая его. Авторы во главе с Мэттью Поттхофф (Matthew Potthoff) объясняют, что гормон влияет только на потребление простых сахаров.