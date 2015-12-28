В кофемашинах найдены опасные для здоровья бактерии

С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Scientific Reports, пишет gazeta.ru.

Специалисты из Университета Валенсии исследовали 10 кофемашин Nespresso и нашли в остатках кофе бактерии, которые могут быть вредны для здоровья. При этом они оказались достаточно устойчивыми к внешним воздействиям, поскольку кофе сам по себе обладает антибактериальными свойствами, а также машины при приготовлении напитка нагревались до 96°C.

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В предыдущих исследованиях ученые выявили относящиеся к ацинетобактерам и бациллам бактерии, появляющиеся в процессе ферментации кофейных зерен. Также были обнаружены несколько видов бактерий рода энтерококков, которые, по мнению ученых, наиболее опасны для здоровья. Они вызывают инфекции мочевыводящих путей, менингит и другие заболевания.