В Китае одобрили законопроект, разрешающий иметь двух детей
10:49, 28 декабря 2015Зарубежные новости
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Ранее СМИ сообщали, что китайские пары считают слишком затратным рождение второго ребенка.
REUTERS
Проект закона, разрешающего семейным парам в Китае иметь двух детей, был одобрен постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, передает Газета.ру со ссылкой на «Синьхуа».
«Государство разрешает семейным парам иметь двух детей», - говорится в сообщении.
Сообщается, что закон вступит в силу с 1 января 2016 года.
Ранее СМИ сообщали, что китайские пары считают слишком затратным рождение второго ребенка.
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