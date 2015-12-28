В Китае одобрили законопроект, разрешающий иметь двух детей

Проект закона, разрешающего семейным парам в Китае иметь двух детей, был одобрен постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, передает Газета.ру со ссылкой на «Синьхуа».

«Государство разрешает семейным парам иметь двух детей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон вступит в силу с 1 января 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что китайские пары считают слишком затратным рождение второго ребенка.