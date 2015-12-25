Минздрав Израиля заявляет о вспышке эпидемии свиного гриппа

На момент распространения предупреждения минздрава было известно о восьми тяжелых случаях свиного гриппа, пишут Новости Израиля. В течение дня число диагностированных случаев увеличивалось.

Администрация двух больниц комплекса "Адаса" в Иерусалиме сообщила о том, что у них находятся три пациента, которым поставлен диагноз "свиной грипп". Две пациентки в возрасте 30 и 40 лет погружены в состояние искусственной комы и подключены к аппаратам искусственного дыхания. В больнице "Адаса Ар а-Цофим" находится 46-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести.

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Двое из трех пациентов "Адасы" не были привиты от гриппа. Известно, что также не была привита 50-летняя женщина, скончавшаяся в "Бейлинсон".

Таким образом, как сообщает "Решет Бет", в больницах Израиля находятся 11 израильтян в тяжелом состоянии с диагнозом "свиной грипп".

Несколько тяжелых пациентов в течение дня поступили в больницы, однако для постановки точного диагноза необходимо дождаться результатов их анализов. Так, в "Асаф а-Рофе" доставлена 4-летняя девочка с симптомами, похожими на свиной грипп. В больницу Западной Галилеи в Нагарии поступили двое пациентов с симптомами "свиного гриппа" – мужчина и женщина, они помещены в реанимацию.

СМИ сообщают, что запасы вакцины от гриппа в поликлиниках сокращаются. Осталось около 10% от всей закупленной три месяца назад вакцины. В больничной кассе "Клалит" осталось около 100 тысяч порций из закупленного миллиона, в "Макаби" – 55 тысяч, в "Леумит" – 6 тысяч, в "Меухедет" – менее тысячи.