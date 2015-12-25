Ученые создали костный цемент в виде пены

В ее основе – фосфат кальция, который давно используется в качестве компонента костного цемента, пишет Медпортал.

Французским ученым из Университета Нанта (University of Nantes) под руководством Пьера Веиса (Pierre Weiss) удалось создать материал в новой форме, который больше подходит для старых и хрупких костей.

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Существенным отличием нового материала является его способность образовывать макропоры – полости диаметром более 50 нм. Все другие инъекционные костные цементы таким свойством не обладали, что затрудняло их применение для усиления губчатой костной ткани.

Костный цемент в форме пены быстро укрепляет кости, а его введение практически не причиняет дискомфорта пациентам. Кроме фосфата кальция в состав пены входит гидрогель, который и способствует образованию пузырьков воздуха.

Эффективность использования нового материала была протестирована на кроликах. Ученые уже выяснили, что пена не обладает токсическим действием, но до того, как материал начнет использоваться для лечения людей, предстоит провести еще немало дополнительных проверок.