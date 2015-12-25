Низкий уровень IgA в слюне ассоциирован с повышенным риском смерти

Результаты работы ученых были опубликованы в журнале PLOS ONE, пишет Ремедиум.

В исследовании приняли участие 639 пожилых людей, которым на момент взятия образцов слюны в 1995 году было около 63 лет. На протяжении последующих 19 лет ученые оценивали показатели смертности среди участников. Проанализировав собранные данные, сотрудники Бирмингемского университета заключили, что уровень секреции IgA напрямую связан с риском смерти по любой причине.

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Как отмечают исследователи, в дальнейшем результаты анализа слюны могут быть использованы для оценки вероятности летального исхода. Однако в настоящее время еще предстоит определить какой именно уровень IgA должен вызывать опасения.