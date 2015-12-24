В Китае объявили наивысший уровень угрозы в 10 городах

Как передает ВВС, Министерство экологии страны в среду ночью сообщило, что еще в десяти городах, среди которых портовый Тяньцзинь, объявлена "красная тревога".

В Пекине ранее во второй раз объявили о высоком уровне загрязнения воздуха из-за смога.

Жителям городов, в которых объявили "красную тревогу", рекомендуют не выходить на улицу, прекратить учебу в школах и ограничить использование автомобилей.

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Они попали в перечень 30 городов, среди которых и Пекин, в которых очень загрязнен воздух. Еще в 20 городах - тяжелое загрязнение.

"Красная тревога" является самым сильным предупреждением, которое возможно для загрязнения.