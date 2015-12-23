Во Франции скончался третий пациент с искусственным сердцем Carmat

Умер третий человек, которому было установлено искусственное сердце Carmat. Об этом сообщили разработчики биопротеза.

Искусственное сердце было установлено пациенту 8 апреля этого года, а 18 декабря 74-летний мужчина скончался. По предварительным данным причиной его смерти стала острая дыхательная недостаточность, на фоне острой почечной недостаточности.

Представители компании отмечают, что пациент страдал острой почечной недостаточностью и до установки протеза, а его смерть никак не связана с функционированием искусственного сердца.

Читайте такжеМедики запустили сердце после семичасовой остановкиПервая пересадка биопротеза, разработанного компанией Carmat, состоялась 18 декабря 2013 года. Мужчина прожил с искусственным сердцем два с половиной месяца. Второй пациент прожил в четыре раза больше – десять месяцев. Его смерть была вызвана техническими проблемами в устройстве.

Биопротез, созданный компанией Carmat, обладает малым весом и высокой биосовместимостью, что существенно снижает риск отторжения искусственного органа. Авторы подчеркивают, что прибор рассчитан на 5 лет бесперебойной службы.