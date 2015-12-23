Ученые обнаружили систему генов, которые отвечают за интеллект

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature Neuroscience, передает Lenta.ru. Ученые обнаружили две сети — M1 и M3, содержащие примерно тысячу и сто генов соответственно. Они играют важную роль в появлении и развитии таких заболеваний, как эпилепсия, шизофрения и аутизм. Пока ученые окончательно не прояснили функции каждого из генов.

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В своем исследовании генетики проанализировали состояние головного мозга пациентов, перенесших нейрохирургические вмешательства при эпилепсии. Специалисты проследили за состоянием генов этих людей и сравнили их с таковым у здоровых.

«Мы использовали компьютерный анализ для выявления генов в человеческом мозге, которые оказывают совместное влияние на наши познавательные способности, связанные с воспоминаниями или разумными решениями, когда человек сталкивается с большими объемами сложной информации», — рассказал соавтор исследования Майкл Джонсон.