В Европе одобрена онколитическая терапия меланомы
12:05, 22 декабря 2015Зарубежные новости
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Европейская комиссия разрешила использование онколитической терапии T-VEC разработки Amgen, предназначенной для лечения пациентов с распространенной метастатической меланомой.
Онколитическая иммунотерапия основана на вирусе простого герпеса I типа / eva-art.com.ua
Первая в своем классе онколитическая иммунотерапия T-VEC (также известная как Imlygic) продемонстрировала высокую эффективность в клинических исследованиях III фазы, пишет Ремедиум со ссылкой на The European Pharmaceutical Review.. Ранее этот метод лечения меланомы был одобрен Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
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Онколитическая иммунотерапия основана на вирусе простого герпеса I типа, который селективно реплицируется в опухоли и продуцирует ГМ-КСФ для усиления системного противоопухолевого иммунного ответа. Препарат предназначен для введения непосредственно внутрь пораженной ткани.
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