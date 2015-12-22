В Европе одобрена онколитическая терапия меланомы



Первая в своем классе онколитическая иммунотерапия T-VEC (также известная как Imlygic) продемонстрировала высокую эффективность в клинических исследованиях III фазы, пишет Ремедиум со ссылкой на The European Pharmaceutical Review.. Ранее этот метод лечения меланомы был одобрен Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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Онколитическая иммунотерапия основана на вирусе простого герпеса I типа, который селективно реплицируется в опухоли и продуцирует ГМ-КСФ для усиления системного противоопухолевого иммунного ответа. Препарат предназначен для введения непосредственно внутрь пораженной ткани.