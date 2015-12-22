Медики запустили сердце после семичасовой остановки

Пациентом врачей одной из клиник Фучжоу стал 24-летний мужчина, который нуждался в пересадке сердца, пишет Медпортал. Подходящий донор был найден в трех часах езды от клиники – врачи констатировали смерть мозга, однако работу сердца продолжали искусственно поддерживать.

Донорское сердце было извлечено и доставлено в клинику. Оно было пересажено реципиенту, однако заработало не сразу – запустить его удалось спустя два часа после проведения трансплантации и через 7 часов после извлечения из тела донора.

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Авторы подчеркивают, что запуск сердца, остановившегося более семи часов назад – редкий случай в трансплантологии. Хуанг Суйшан (Huang Xueshan) объясняет, что операция прошла успешно во многом благодаря тому, что донор был молод, а его сердце было здоровым и сильным. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, а его здоровье вне опасности.