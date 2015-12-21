Создана таблетка со встроенной видеокамерой

Использование таких «видеотаблеток» сможет заменить эндоскопическое исследование, считают авторы. О создании подобных устройств уже сообщалось ранее, однако изображение, получаемое с их помощью, было несовершенно, что существенно затрудняло постановку верного диагноза, пишет Медпортал.

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Исследовательская группа из Университета Глазго (Glasgow University) во главе с Мохаммедом Ал-Равани (Mohammed Al-Rawhani) не только внедрила в таблетку видеокамеру, но и предложила использовать для обнаружения опухолей флуоресцентное излучение. Все это позволит увеличить число выявляемых опухолей, а также снизит количество ложно-положительных случаев.

Размеры таблетки малы, что делает ее использование простым и удобным для пациентов. Заряда хватает на 14 часов работы, за которое «видеопилюля» сможет полностью обследовать пищеварительный тракт пациента.

Ученые считают, что через несколько лет электронная «видеотаблетка» начнет использоваться в клинике, однако сейчас необходимо провести ряд дополнительных исследований.