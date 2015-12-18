"Ночное молоко" поможет победить тревожность и бессонницу

Речь идет о молоке, полученном у коров ночью. По словам специалистов из Южной Кореи, в нем содержится много триптофана и мелотонина. Такое молоко не только помогает заснуть, но и снижает уровень тревоги. Ученые надеются, что оно изменит жизнь людей с нарушениями сна и тревожными расстройствами, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Мелатонин - это гормон, который регулирует циклы сна и бодрствования. А триптофан может быть преобразован в серотонин и мелатонин. Специалисты провели исследование на мышах. Грызунам давали воду, транквилизатор диазепам или молоко, полученное в дневное либо в ночное время. Затем подопытных животных на 20 минут помещали во вращающийся цилиндр. Сонным мышам тяжелее находиться в таком цилиндре, чем бодрым.

Читайте такжеТреть пастеризованного молока в Украине не соответствует стандартам качестваУченые заметили: грызуны, получавшие "ночное молоко", выпадали из цилиндра больше чем в два раза чаще по сравнению с теми, кому давали воду или "дневное молоко". Кроме того, через час после начала эксперимента мыши, употребившие "ночное молоко", были гораздо менее активными, чем те, кто пил "дневное молоко". Специалисты говорят, что эффект ночного молока сравним с эффектом диазепама (успокоительного, снотворного, противосудорожного лекарства).