Острый аппендицит можно вылечить медикаментозно

К такому выводу пришли сотрудники Nationwide Children's Hospital по результатам небольшого исследования, пишет Ремедиум.

В исследовании эффективности антибактериальной терапии при неосложненном остром аппендиците приняли участие 102 пациента в возрасте 7-17 лет. По решению родителей 65 пациентов прошли аппендэктомию, а 37 выбрали антибиотики. В течение 30 дней после курса антибиотиков двум пациентам из экспериментальной группы понадобилась аппендэктомия. Более продолжительные наблюдения за участниками КИ выявили, что только каждому четвертому пациенту, принимавшему антибиотики, в итоге потребовалась операция по удалению аппендикса.

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Авторы исследования заключили, что терапия антибиотиками по сравнению с экстренной аппендэктомией лучше переносится пациентами, требует меньше времени на восстановление после лечения, а также отличается более низкой стоимостью. Однако, подчеркивают авторы, необходимо провести более масштабные исследования эффективности и безопасности медикаментозной терапии острого неосложненного аппендицита.