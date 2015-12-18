Власти Пекина второй раз в истории объявили красный уровень тревоги из-за смога
Власти Пекина сегодня, 18 декабря, объявили наивысший, «красный» уровень предупреждения в связи с ухудшением качества воздуха в ближайшие три дня
Отмечается, что такой уровень принят второй раз после введения цветной шкалы, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Впервые красная тревога объявлялась в начале декабря 2015 года на несколько дней.
В заявлении метеорологической службы Пекина подчеркивается, что жителям запрещено пользоваться автомобилями на этот период. Также они предлагают отменить занятия в школах.
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Ранее сообщалось, что в соответствии с данными Пекинского центра экологического мониторинга содержание опасных для здоровья твердых частиц в воздухе над столицей Китая составляет около 500 микрограмм на кубический метр.
Китайский художник-перформанист, работающий под именем Brother Nut, в рамках своего «Проекта Пыль» при помощи пылесоса собрал смог в Пекине и сделал из него кирпич.