Факторы, влияющие на развитие онкологических болезней

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, опиралось на четыре разных метода и завершилось выводом, что только 10-30% случаев рака можно свести к естественному функционированию тела, или "везение", пишет ВВС.

Эксперты говорят, что анализ показался им "достаточно убедительным".

Рак начинается тогда, когда одна из стволовых клеток организма выходит из-под контроля и начинает самопроизвольно делиться.

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Это может быть вызвано либо внутренне присущими особенностями организма, такими как мутации, которые происходят при делении клеток, или внешними факторами - курением, ультрафиолетовым излучением и другими, еще не выявленными наукой.

Ученые долго спорили, какие из этих факторов имеют больше веса в возникновении рака: внутренние или внешние.

Команда врачей из Центра исследования рака Стоуни-Брук (Нью-Йорк) подошла к вопросу с другой стороны, воспользовавшись компьютерным моделированием, демографическим данным и генетическим анализом.

По их словам, результат убедительно подводит к мысли, что 70-90% риска зависит от внешних факторов.

Доктор Юсуф Ганнун, директор Стоуни-Брук, рассказал BBC: "Внешние факторы играют важную роль, и людям не стоит прятаться за невезением. Нельзя курить и говорить, что твой рак - это невезение. Это можно сравнить с револьвером. Внутренний риск - это одна пуля. И если играть в русскую рулетку, то, возможно, каждый шестой получит рак - это внутренне присущее невезение. Что делает курильщик? Он добавляет к этому револьверу еще две или три пули. И нажимает на крючок. Элемент везения до сих пор присутствует, потому что не каждый курильщик заболевает раком. Но он увеличивает собственные шансы на это".

"С точки зрения здравоохранения, мы хотим вынуть из барабана столько пуль, сколько сможем", - добавил ученый.

Другой вопрос заключается в том, что ученые обнаружили еще не все внешние факторы, и не все из них можно избежать.

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Доктор Эмма Смит из британского Центра исследования рака сказала: "Здоровые привычки, такие как отказ от курения, здоровый вес тела, здоровая диета и умеренное употребление алкоголя еще не гарантируют отсутствия рака, но они радикально снижают риск развития этой болезни".

Ранее в этом году другие исследователи предположили, что две трети онкологических болезней возникают скорее случайно, а не из-за таикх факторов, как курение, вызвав этим горячую дискуссию.