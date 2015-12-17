Помощь другим избавляет от последствий ежедневных стрессов - исследование

Исследователи отмечают, что напряженные дни обычно приводят к снижению настроения и негативно сказываются на психическом здоровье, однако такая мелочь, как придержать открытую дверь для кого-то, может помочь чувствовать себя лучше, пишут Новости Израиля. По мнению ученых, когда человек напряжен, он часто обращается к другим за поддержкой, однако другой эффективной стратегией снятия напряжения может стать активная помощь окружающим.

Эксперименты, в которых в течение 14 дней приняли участие 77 человек в возрасте 18-44 лет, показали, что оказание поддержки помогает справиться с напряжением и дает дополнительные положительные эмоции, укрепляя психическое здоровье.

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Ученые указывают на необходимость проведения дополнительных исследований в разных культурах, чтобы определить, можно ли рекомендовать просоциальное поведение в качестве средства против подавленного настроения или сильного стресса.