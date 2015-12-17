Высокая загруженность делает фрилансеров счастливее

Исследование, в котором в течение 6 месяцев приняли участие 45 внештатных рабочих, показало, что фрилансеры становятся более спокойными и полными энтузиазма, когда работают дольше, чем обычно, пишут Новости Израиля.

Однако, когда требования, с которыми они сталкиваются, становятся все более и более высокими, может повышаться уровень беспокойства и вероятность проявления симптомов подавленности.

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Ученые отмечают, что ужесточение требований оказывает негативное влияние на баланс "работа – дом", особенно это влияет на выполнение семейных и других, не связанных с работой, обязательств. Даже в том случае, когда увеличение нагрузки на работе повышает энтузиазм сотрудника, это происходит за счет жизни за пределами работы.

В то же время, исследование показало, что сверхурочные часы делают внештатных работников более спокойными.