Изменение состава микробиома ведет к набору веса

Ученые провели эксперименты на мышах и показали, что изменения микробиома, вызванные приемом лекарств, замедляют скорость метаболизма в покое, что может приводить к развитию ожирения.

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Джон Кирби (John Kirby) и его коллеги проверили действие рисперидона, антипсихотического препарата, прием которого часто вызывает набор веса. Это лекарство назначают для лечения шизофрении, биполярного расстройства и других психический нарушений как у детей, так и у взрослых.

Ранее исследователи обнаружили, что длительный прием рисперидона вызывал существенные изменения в составе кишечной микрофлоры у пациентов. Это удалось подтвердить и в экспериментах на лабораторных мышах. Авторы также показали, что вес животных, получавших рисперидон, за два месяца приема увеличился примерно на 10%. Им удалось выявить и причину набора веса – оказалось, что изменение состава микробиома замедляло скорость обмена веществ в покое примерно на 16%.

Ученые подсчитали, что подобное нарушение обмена веществ у человека, может привести к набору почти 13 кг за год.