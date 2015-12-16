Ученые объяснили, почему человек отказался от долгого сна

Короткий и более интенсивный сон помог предкам человека уделять больше времени общению и обучению новым навыкам, а также позволил мозгу лучше их усваивать. Об открытии сообщается в журнале Evolutionary Anthropology, передает Lenta.ru.

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Антропологи из Университета Дьюка выяснили, что люди в среднем спят 7 часов в день - независимо от страны и уровня развития цивилизации. Другие приматы спят как минимум вдвое дольше, некоторые - до 17 часов в день.

Кроме того, у людей быстрый сон (фаза, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга, а также сновидениями) занимает до 25% всего времени сна. У других приматов этот показатель не превышает 5% - в остальное время они просто дремлют. То есть люди получили возможность дольше бодрствовать и вести активный образ жизни благодаря тому, что больше времени уделяют «интенсивному» сну.

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Антропологи предположили, что переходу к более эффективному сну способствовали три фактора: повышенный риск нападения хищников на открытых пространствах саванны (в отличие от деревьев, где жили другие обезьяны), ужесточение конфликтов внутри группы и, наконец, преимущества от более продолжительного общения с другими особями. Как и сейчас, возможности пойти в интересное место и встретиться с интересными людьми было достаточно, чтобы человек пожертвовал частью своего сна.

Затем, скорее всего, сформировалась базовая структура сна Homo sapiens: небольшая его продолжительность помогла уделить больше времени на приобретение и передачу новых навыков и знаний, тогда как фаза быстрого сна сделала возможной быстрое усвоение этих навыков.