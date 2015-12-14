Продукты, которые помогают работе мозга

Она содержит апигенин, вещество, способствующее образованию новых связей между нейронами головного мозга. Стивенс Рехен (Stevens Rehen) и его коллеги добавляют, что апигенин также содержится в красном перце, ромашке и многих других растениях, употребляемых в пищу. Ранее в экспериментах на животных было показано, что вещества, входящие в ту же группу флавоноидов, что и апигенин, улучшают память и способности к обучению, пишет Медпортал.

Бразильские ученые проверили, как апигенин действует на стволовые клетки человека, способные превращаться в клетки разных типов. Спустя 25 дней после начала эксперимента авторы показали, что добавление апигенина привело к трансформации клеток в нейроны. Кроме того, между клетками формировались прочные и сложные контакты, что важно для улучшения памяти и процесса обучения.

Авторы показали, что апигенин связывается с эстрогеновыми рецепторами, что и приводит к образованию новых нейронов и связей между ними.

Известно, что эстрогеновая терапия способна замедлить прогрессию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альйгеймера или болезнь Паркинсона. Но подобное лечение может вызвать ряд серьезных осложнений, например, спровоцировать опухолевый рост или привести к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Все это указывает на то, что апигенин может стать более безопасной альтернативой эстрогену при борьбе с нейродегенеративными нарушениями, считают авторы.