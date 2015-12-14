Запатентован первый в мире пластырь с высоким содержанием ибупрофена

11:00, 14 декабря 2015
Зарубежные новости
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Пластырь может применяться при хронических болях в спине, невралгии, артрите. 

sunny7.ua

Сотрудники Уорикского университета совместно с компанией Medherant запатентовали первый в мире пластырь с ибупрофеном, который позволяет добиться устойчивого обезболивания без необходимости приема пероральных анальгетиков, пишет Ремедиум со ссылкой на The European Pharmaceutical Review.

Читайте такжеУмеренное употребление алкоголя продлевает жизнь пациентов с болезнью АльцгеймераУченые нашли способ внедрить большую дозу препарата (почти 30% от веса пластыря) в полимерную матрицу, составляющую основу пластыря. Согласно данным разработчиков, обезболивающее действие пластыря длится до 12 часов.

Пластырь может применяться при хронических болях в спине, невралгии, артрите. При этом он содержит в 5-10 раз больше обезболивающего препарата, чем некоторые представленные на рынке гели и патчи. 

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