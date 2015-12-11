Негативные представления о старости повышают риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи наблюдали за 158 людьми в течение десяти лет. Средний возраст испытуемых – 68 лет, никто из них на момент начала исследования не страдал деменцией, пишет Медпортал.

Участники эксперимента прошли психологические тесты, где им было предложено согласиться или нет с утверждениями типа «старые люди рассеяны». Кроме того ежегодно они проходили процедуру МРТ. Как оказалось, люди, изначально убежденные в негативных проявлениях старости, имели меньший объем гиппокампа, зоны мозга, отвечающей за формирование эмоций и консолидацию памяти. С годами объем гиппокампа у тех, кто был настроен «потерять разум» к старости, еще больше уменьшался .

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Кроме того, команда ученых исследовала мозг 78 человек, умерших в ходе эксперимента. Оказалось, что у тех людей, которые в начале исследования были склонны верить в «никому не нужную старость», было больше амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, формирование которых характерно для болезни Альцгеймера.

«Мы считаем, что стресс, который испытывает человек из-за негативного восприятия старости, часто насаждаемого обществом, может провоцировать патологические изменения головного мозга», - отметила ведущий автор исследования Бекка Леви (Becca Levy).