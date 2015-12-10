Биполярное расстройство можно диагностировать с помощью анализа крови

Марк Фрай (Mark Frye) и его коллеги объясняют, что для постановки диагноза психиатры наблюдают за пациентом, а также беседуют с ним. Часто врачи ошибаются, принимая биполярное расстройство за депрессию, пишет Медпортал.

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Ученые из Клиники Мейо (Mayo Clinic) более точный метод диагностики. Он основан на обнаружении в биообразцах, взятых у пациентов, ряда белков, ассоциированных с биполярным расстройством I типа.

Авторы проанализировали 272 белка, обнаруженных в образцах крови, взятых у пациентов. 46 участников исследования страдали биполярным расстройством Iтипа, 49 – биполярным расстройством II типа и 52 – униполярной депрессией. Никто из контрольной группы, состоящей из 141 добровольца, не страдал никакими психическими расстройствами. Исследователям удалось выделить 6 белков, концентрация которых существенно отличалась у здоровых людей и у тех, кто страдал биполярным расстройством I типа.

Ученые подчеркивают, что для подтверждения полученных результатов требуется более масштабное исследование, однако они не исключают того, что иммунологический анализ через некоторое начнет использоваться в клинической практике для диагностики психических расстройств.