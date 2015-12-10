Подростковый стресс может передаваться нескольким поколениям

Ученые также обнаружили связанный со стрессом ген CRF1, который в каждом отдельном потомке выражается индивидуальным образом.

Все это привело ученых к выводу о том, что стресс у детей связан в основном не с тем, как проходила беременность у матери, а с тем, каким были ее детство и юность, пишут Новости Израиля.

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Годом ранее канадские ученые доказали, что стресс является мощным фактором, передающимся через поколения и способным влиять на протекание беременности. То есть, если мать во время беременности пережила стресс, осложнений в ходе беременности могут ожидать не только ее дочери, но и внучки.