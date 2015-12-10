Подростковый стресс может передаваться нескольким поколениям
16:51, 10 декабря 2015Зарубежные новости
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Ученые из Хайфского университета доказали, что стресс, который крысы пережили еще до беременности, может вызвать поведенческие изменения у их прямых потомков, когда те достигнут зрелого возраста.
Стресс у детей связан в основном не с тем, как проходила беременность у матери, а с тем, каким были ее детство и юность / newsru.co.il
Ученые также обнаружили связанный со стрессом ген CRF1, который в каждом отдельном потомке выражается индивидуальным образом.
Все это привело ученых к выводу о том, что стресс у детей связан в основном не с тем, как проходила беременность у матери, а с тем, каким были ее детство и юность, пишут Новости Израиля.
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Годом ранее канадские ученые доказали, что стресс является мощным фактором, передающимся через поколения и способным влиять на протекание беременности. То есть, если мать во время беременности пережила стресс, осложнений в ходе беременности могут ожидать не только ее дочери, но и внучки.
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