Во Франции зафиксировано новые случаи птичьего гриппа

Первый случай птичьего гриппа был зафиксирован во Франции в прошлом месяце и идентифицирован как вирус H5N1, который, по заявлению французских властей, отличался от известного в Азии штамма H5N1.

Читайте такжеУченые объяснили быстрое приобретение бактериями устойчивости к антибиотикам

В связи с обнаружением птичьего гриппа был ограничен импорт птиц и продукции птицеводства из Франции в восемь стран, включая Японию – крупнейшего экспортера французского фуа-гра, пишут Новости Израиля со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что до сих пор нет доказательств, что птичий грипп может передаваться человеку через пищу, некоторые штаммы вируса приводили к летальному исходу: в Азии зафиксировано несколько смертельных случаев среди людей, находившихся в непосредственном контакте с животными.