Опубликованы новые рекомендации для пациенток, перенесших рак молочной железы

Об этом говорится в новых рекомендациях, разработанных Американским онкологическим сообществом и Американским обществом клинической онкологии, пишет Ремедиум, ссылаясь на Reuters.

В документе подробно описывается порядок помощи женщинам, перенесшим рак молочной железы. В рекомендациях перечисляются не только необходимые действия для выявления новых опухолей, но и методы коррекции психических проблем, сопутствующих раковым больным.

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При составлении рекомендаций ученые проанализировали данные 237 исследований по данной тематике и провели консультациями с экспертами в области первичной врачебной помощи, гинекологии, хирургии, онкологии, радиологии и ухода за больными.

В ходе анализа собранной информации не были получены доказательства необходимости проведения дополнительных скрининговых тестов пациенткам в стадии ремиссии, так как они не способствуют повышению выживаемости, однако повышают риск получения ложноположительных результатов.

Авторы указывают, что для диагностики рецидивов у женщин, сохранившим одну молочную железу после мастэктомии, целесообразно регулярно проводить маммографию. При этом необходимости в МРТ-сканировании нет.

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Для предотвращения рецидивов рака и повышения показателей выживаемости, продолжительно эндокринной терапии должна составлять 5-10 лет. Однако, несмотря на важность лечения, многие женщины прекращают прием ЛС раньше срока из-за высокой стоимости препаратов или их побочных эффектов.

Ученые отмечают, что рак молочной железы является вторым по распространенности среди женщин онкологическим заболеванием после рака кожи. При этом пятилетняя выживаемость при злокачественных опухолях молочной железы превышает 90%.