Фотографии с котятами делают людей агрессивными

Когда человек смотрит на милое существо, ему нередко хочется, например, сжать его как можно сильнее. Психологи говорят: это нормальная реакция. Такая агрессия помогает восстановить равновесие, когда эмоциональное возбуждение становится слишком сильным, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Предыдущие исследования показали, что люди по-особому реагируют на детей и их черты - большие глаза, голову и высокий лоб. Дети вызывают у взрослых улыбку и желание заботиться о них. Ученые из Йельского университета провели серию экспериментов, чтобы получше изучить данный феномен.

Читайте такжеДомашние животные защищают детей от тревожного расстройстваИсследование показало: фотографии младенцев пробуждали в участниках заботу. Однако добровольцы также использовали агрессивные выражения. К примеру, некоторые говорили, что им хотелось съесть малышей или ущипнуть их за щечки. В одном из экспериментов 109 участникам показывали слайды с милыми, смешными и нейтральными фотографиями животных. Перед этим добровольцам раздали воздушно-пузырчатую упаковку.

Специалисты заметили: при виде милых животных участники лопали больше всего пузырьков по сравнению с остальными фото. По мнению ученых, проявления агрессии помогают людям справиться со слишком сильными положительными эмоциями. Исследователи добавляют, что у людей с наиболее высокими уровнями агрессии позитивные эмоции угасали через пять минут после просмотра фото. То есть, их эмоциональное состояние стабилизировалось быстрее.