Фотографии с котятами делают людей агрессивными
По мнению ученых, проявления агрессии помогают людям справиться со слишком сильными положительными эмоциями.
Когда человек смотрит на милое существо, ему нередко хочется, например, сжать его как можно сильнее. Психологи говорят: это нормальная реакция. Такая агрессия помогает восстановить равновесие, когда эмоциональное возбуждение становится слишком сильным, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Предыдущие исследования показали, что люди по-особому реагируют на детей и их черты - большие глаза, голову и высокий лоб. Дети вызывают у взрослых улыбку и желание заботиться о них. Ученые из Йельского университета провели серию экспериментов, чтобы получше изучить данный феномен.
Читайте такжеДомашние животные защищают детей от тревожного расстройстваИсследование показало: фотографии младенцев пробуждали в участниках заботу. Однако добровольцы также использовали агрессивные выражения. К примеру, некоторые говорили, что им хотелось съесть малышей или ущипнуть их за щечки. В одном из экспериментов 109 участникам показывали слайды с милыми, смешными и нейтральными фотографиями животных. Перед этим добровольцам раздали воздушно-пузырчатую упаковку.
Специалисты заметили: при виде милых животных участники лопали больше всего пузырьков по сравнению с остальными фото. По мнению ученых, проявления агрессии помогают людям справиться со слишком сильными положительными эмоциями. Исследователи добавляют, что у людей с наиболее высокими уровнями агрессии позитивные эмоции угасали через пять минут после просмотра фото. То есть, их эмоциональное состояние стабилизировалось быстрее.