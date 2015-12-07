Кофе защитит от диабета

Регулярное употребление кофе снижает риск развития диабета 2 типа / Фото УНИАН

Исследователи изучили состав популярного напитка и обнаружили, что содержащиеся в нем вещества полезны для здоровья. Однако они выяснили, что предотвратить развитие диабета 2 типа помогает вовсе не кофеин – он оказывал лишь кратковременный эффект на уровень инсулина и глюкозы.

Читайте такжеКофеин сбивает внутренние часы человека

Ученые провели ряд экспериментов на клеточных линиях крыс и выяснили, что ключевую роль играли кафестол и кофейная кислота, также входящие в состав кофе. Они были способны увеличивать выработку инсулина при добавлении глюкозы.

Авторы, однако, отмечают, что при приготовлении кофе большая часть кафестола задерживается используемыми фильтрами, именно поэтому они не исключают, что полезными свойствами обладают и другие компоненты, входящие в состав напитка.

Впрочем, они считают, что и кафестол, и кофейная кислота смогут войти в состав новых антидиабетических препаратов.