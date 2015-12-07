Мужчины ориентируются в пространстве лучше, чем женщины - исследование

Необычный эксперимент, в рамках которого женщины принимали тестостерон, доказал, что мужчины действительно лучше умеют ориентироваться в пространстве, чем женщины, и быстрее и эффективнее находить дорогу к цели, говорится в статье, опубликованной в журнале Behavioral Brain Research, пишет РИА Новости.

"В древние времена мужчины были охотниками, а женщины – собирателями. Поэтому, как мы предположили, наши мозги могли развиваться по-разному. К примеру, в прошлом ученые показывали, что женщины лучше мужчин умеют находить определенные объекты в той точке, где они находятся. Проще говоря, женщины лучше находят вещи в доме, а мужчины – сам дом", — заявил Карл Пинтска (Carl Pintzka) из Научно-технологического университета Норвегии в Осло.

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Пинтска и его коллеги пытались найти ответ на один вопрос, интересующий многих нейрофизиологов, психологов, антропологов и обывателей – почему мужчины, как сегодня считают многие, ориентируются в пространстве лучше, чем женщины, или же показать, что это не так.

На этот счет существует две противоположные точки зрения. Сторонники первой теории считают, что эти различия реальны, и что они обусловлены биологическими причинами – различиями в структуре мозга или в наборах гормонов, вырабатываемых организмом. Их противники полагают, что превосходство мужчин обусловлено исключительно социальными факторами – образованием и воспитанием.

Авторы статьи проверили обе гипотезы, набрав группу из почти четырех десятков добровольцев – 18 мужчин и 18 женщин и предложив им пройти тест очков виртуальной реальности. Во время "теста" этого гаджета ученые следили за активностью мозга участников эксперимента, используя магнитно-резонансную томографию.

Во время каждого раунда игры каждому добровольцу выделялось по 30 секунд на поиски определенного предмета в городе, позиция которого могла меняться или оставаться той же. В некоторых случаях нейрофизиологи меняли позицию не предмета, а виртуального "аватара" самих участников эксперимента, что заставляло их искать новые пути к предмету, положение которого оставалось всегда одинаковым.

Как показали эти опыты, мужчины в среднем на 50% чаще справлялись с этой задачей, чем женщины, что в целом подтвердило, что данный феномен действительно существует на биологическом уровне. К примеру, мужчины больше использовали гиппокамп – центр памяти – при решении навигационных задач, а женщины – фронтальную кору полушарий.

Раскрыв эти различия, Пинтска и его коллеги проверили, связаны ли они с гормонами. Собрав еще одну группу добровольцев, на этот раз полностью состоявшую из женщин, ученые выдали половине из них капли с тестостероном, которые те принимали перед экспериментом.

К разочарованию ученых, тестостерон не помог женщинам лучше справляться с этой задачей, однако работа их мозга поменялась – они чаще начали пользоваться гиппокампом, и в целом лучше запоминали структуру лабиринта. Все это, как считает Пинтска, говорит о том, что мужчины действительно лучше ориентируются, чем женщины, по биологическим причинам.