Ученые создали биосенсор на основе жвачки

В его состав входит обычная жевательная резинка и углеродные нанотрубки, обеспечивающие чувствительность сенсора, пишет Медпортал.

Благодаря «резиновой» основе новый сенсор очень пластичен и устойчив к различным деформациям. Большинство современных биосенсоров, с помощью которых можно учитывать частоту сердечных сокращений, количество пройденных шагов и периоды быстрого и медленного сна, сделано из металла. После многократных сгибаний и скручиваний такой сенсор приходит в негодность. Новая же разработка Малькольма Ксинга (Malcolm Xing) и его коллег лишена этого недостатка. Она способна сохранять свои свойства даже после растягивания на 530%.

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Новое устройство можно использовать для регистрации движений – он может крепиться на любой части тела, а также для учета частоты дыхания.