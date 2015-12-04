Статины снижают риск развития повторного атеротромботического инсульта

Известно, что статины назначают для снижения уровня холестерина в крови. Распространено мнение, что их прием также способен уменьшить риск развития инсульта, пишет Медпортал. Для того, чтобы проверить это предположение, японские ученые провели исследование, в котором приняли участие 1578 человек, перенесших некардиоэмболический инсульт. Одной группе больных назначали правастатин, один из наиболее распространенных статинов, другая же группа пациентов принимала плацебо.

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Наблюдение за участниками эксперимента продолжалось в течение 5 лет. Каждый год повторный инсульт диагностировали примерно у 2,6% пациентов, входящих в каждую из групп. У тех, кто принимал правастатин, атеротромботический инсульт возникал гораздо реже, однако прием статинов никак не влиял на частоту развития других форм инсульта.

Исследователи обращают внимание, что ряд международных руководств рекомендует прием статинов для предотвращения повторного инсульта. Однако они подчеркивают, что инсульт – гетерогенное заболевание и потому прием этих препаратов не всегда оказывается эффективным.