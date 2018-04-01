Наибольшее количество отравлений на планете в Африке и в Азии - ВОЗ

Согласно подсчетам ВОЗ, ежегодно около 600 млн человек (каждый 10-й житель планеты) переносят заболевания пищевого происхождения, говорится в докладе ВОЗ, посвященном воздействию зараженной пищи на здоровье человека. Из них 420 тыс. (в том числе 125 тыс. детей) умирают в следствии употребления в пищу зараженных продуктов питания.

«До настоящего времени оценка распространенности заболеваний пищевого происхождения была довольно расплывчатой. Это не позволяло точно оценить человеческие потери из-за зараженных продуктов питания. Данный доклад вносит полную ясность», - заявила глава ВОЗ Маргарет Чен (Margaret Chan). Она подчеркнула, что знание, какие именно патогенны в какой части мира создают наибольшие проблемы помогут принять целенаправленные меры для их решения.

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Наибольшая смертность от заболеваний пищевого происхождения регистрируется в Африке и Юго-Восточной Азии. Чаще всего отмечаются диарейные болезни – они ежегодно выявляются у 550 млн человек и приводят к 230 тыс. летальных исходов. Чаще всего диарея развивается в результате употребления в пищу сырых или недостаточно приготовленных мясных продуктов, яиц, свежих продуктов и молочных продуктов, зараженных норовирусом, кампилобактером, нетифоидной сальмонеллой и патогенной кишечной палочкой.

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Некоторые болезни, например, вызываемая нетифоидной сальмонеллой, вызывают беспокойство систем здравоохранения во всех регионах мира, в странах как с высоким, так и с низким уровнем дохода. Другие болезни, такие как тифоидная лихорадка, холера пищевого происхождения и болезни, вызываемые патогенной кишечной палочкой, гораздо больше распространены в бедных страных, тогда как кампилобактер является распространенным патогеном в странах с высоким уровнем дохода.