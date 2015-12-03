В США открылся саммит по геномному редактированию

Многие эксперты надеются, что новые технологии позволят лечить многие заболевания, передает Би-би-си.

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В то же время геномное редактирование по-прежнему остается спорным вопросом, в том числе с этической стороны. Даже некоторые сторонники метода признают, что люди еще недостаточно подготовлены к тому, чтобы безопасно манипулировать ДНК.

Использование этой технологии регулируется в мире по-разному: к примеру, в США исследователям запрещено использовать на эти цели бюджетные средства, зато в Китае уже ведутся полномасштабные разработки.

Многие эксперты призывают к международному соглашению, которое бы запрещало использование геномного редактирования для создания генетически более развитыхлюдей.