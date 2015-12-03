В США открылся саммит по геномному редактированию
Сотни ученых собрались в Вашингтоне на саммите по геномному редактированию - типа генной инженерии, позволяющий вносить изменения в ДНК.
В США открылся саммит по геномному редактированию / 062.ua
Многие эксперты надеются, что новые технологии позволят лечить многие заболевания, передает Би-би-си.
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В то же время геномное редактирование по-прежнему остается спорным вопросом, в том числе с этической стороны. Даже некоторые сторонники метода признают, что люди еще недостаточно подготовлены к тому, чтобы безопасно манипулировать ДНК.
Использование этой технологии регулируется в мире по-разному: к примеру, в США исследователям запрещено использовать на эти цели бюджетные средства, зато в Китае уже ведутся полномасштабные разработки.
Многие эксперты призывают к международному соглашению, которое бы запрещало использование геномного редактирования для создания генетически более развитыхлюдей.