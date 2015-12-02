В детских сосках обнаружены канцерогены

Как сообщается, требование вызвано высокой вероятностью повышенного содержания канцерогенных веществ в сосках этих типов, пишут Новости Израиля.

Другие признаки, которые должны вызвать опасения: маркировка G на ручке соски, маркировка 41/4/2014 на упаковке и время продажи – после июня 2015 года. В ходе проверки израильского института стандартов в них обнаружено повышенное содержание нитрозаминов.

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Большая часть этих органических соединений обладает сильным канцерогенным действием даже при одноразовом использовании. При попадании в организм нитрозамины поражают печень, могут вызвать конвульсии, кровоизлияние и даже привести к коме.

Минэкономики подчеркивает: запрещено использовать только детские соски, о которых говорится в заявлении, а не все произведенные компанией Gumex – в других вредных веществ не выявлено.