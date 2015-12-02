Чем полезно брокколи

В брокколи содержится в 2,5 раза больше витамина С, чем в апельсинах. Белок брокколи по питательности и составу аминокислот сопоставим с белком говядины, также в овоще в 2 раза больше белка, витаминов А и С, кальция, фосфора и железа, чем в белокочанной и цветной капусте.

Витамин С, у которого имидж главного борца с простудами, в брокколи содержится в ударных количествах – 149% от дневной нормы на 100 г. Он не очень помогает, если начать принимать его, когда болезнь уже разыгралась. Зато очень хорош для профилактики простуд. Особенно эффективно витамин С предотвращает простуды у тех, кто активно занимается спортом: исследования показали, что среди спортсменов, его принимающих, заболеваемость снижается на 50%.

В брокколи содержатся органические соединения – глюкозинолаты, из которых синтезируется сульфорафан. Он в первую очередь известен противораковой активностью, но этим его полезные свойства не ограничиваются. Оказывается, это вещество помогает укрепить иммунитет, стимулируя в организме выработку интерферонов – белков, защищающих клетки от вторжения вирусов.

Однако нужно учитывать, что синтез сульфорафана происходит при учас­тии мирозиназы – фермента, который разрушается при термической обработке. То есть сульфорафан вырабатывается при употреблении в пищу сырой брокколи. Впрочем, в этом случае природу можно обмануть. Мирозиназа содержится и в других крестоцветных, поэтому к приготовленной любым способом брокколи можно добавить, например, обычную свежую капусту – и ее фермент будет участвовать в реакции. Но в каком бы виде вы ни ели брокколи, важно ее как следует пережевывать, чтобы из клеток высвободился максимум нужных веществ.