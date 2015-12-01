Красивый вид за окном улучшает здоровье

Исследование проводилось в Великобритании. Оказалось, что на здоровье граждан влияет не количество зелени за окном, не тип населённого пункта и не средний доход в данной местности, а именно её красота, пишет Здоровье. Этот параметр определяли местные жители, выставляя оценки от 1 до 10 фотографиям окрестностейна специальном сайте. Фотографий в базе данных было 212000, свои отзывы люди оставляли 1,5 миллиона раз.

Всё это означает, что при проектировке новых кварталов стоит учитывать вкусы людей. И эти вкусы не так просто определить, как кажется: например, сами по себе богатые декорации, а также деревья или кустарники не делают место автоматически красивым.