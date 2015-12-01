Из стволовых клеток ученые вырастили нейроны сетчатки

Нейроны сетчатки необходимы для передачи зрительных сигналов в головной мозг, а их повреждение может привести к потере зрения, пишет Медпортал .

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Ученые воспользовались системой редактирования генома CRISPR-Cas9, что позволило им ввести в ДНК стволовых клеток ген, ответственный за экспрессию красного флюоресцирующего белка. Это дало возможность наблюдать за ходом дифференцировки стволовых клеток в нейроны сетчатки. Вырастить клетки удалось за 30 дней.

Авторам удалось выделить популяцию клеток, состоящую только из нейронов, несущих флюоресцирующий белок. Они показали, что функционально эти клетки ничем не отличались от нейронов сетчатки, присутствующих в организме.

Дональд Зак (Donald Zack) объясняет, что разработанный ими метод позволит эффективнее тестировать новые препараты, препятствующие развитию слепоты. Также авторы надеются, что вскоре станет возможным пересаживать выращенные клетки, что поможет восстановить зрение у пациентов с глаукомой или рассеянным склерозом.