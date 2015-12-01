Кризис среднего возраста существует - психологи

Первым о существовании периода, когда человек недоволен всем, что он сделал, и осознает, что многое надо успеть до собственной смерти, в 1965 году заговорил Эллиотт Жак (Elliott Jaques) в книге «Смерть и кризис среднего возраста», пишет Медпортал.

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В 2009 году группа психологов из Цюриха опубликовала критику на эту теорию. Принято считать, что в период «кризиса» у людей увеличивается число психологических проблем, однако реальных потверждений этого найти не удалось.

Новое исследование ученых из Университета Мельбурна (University of Melbourne) показывает, что действительно многие люди менее всего довольны своей жизнью примерно в 40 лет. Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали изменения восприятия жизни и благополучия десятков тысяч человек из Австралии, Великобритании и Германии. Участников просили оценить, насколько они удовлетворены своей жизнью, используя для ответов шкалу от 1 до 7.

Оказалось, что зависимость уровня счастья и удовлетворенности жизнью от возраста можно изобразить в виде U-образной кривой, где самое «дно» и есть кризис среднего возраста.

Ученые подчеркивают, что данные исследования свидетельствуют о том, что кризис среднего возраста развивается именно из-за изменений качества жизни конкретного человека, а не из-за сравнивания с другими.