Cтакан воды с ложкой сахара эффективнее энергетиков
По данным исследователей из университета Бата (Великобритания), добавление ложки сахара на стакан воды оказывается более эффективным для занятий спортом, чем некоторые энергетические напитки.
Большое число напитков, предназначенных для обеспечения энергией во время занятий спортом, содержат сахарозу или смесь глюкозы и фруктозы, а также чистую глюкозу. Однако исследователи обнаружили, что комбинирование различных источников сахара повышает скорость, с которой он может быть поглощен в кишечнике, пишут Новости Израиля.
В новом исследовании ученые оценили влияние физических упражнений на выносливость (велосипедные гонки на длинные дистанции) на уровень гликогена в печени и изучили, как различные напитки помогают сохранить уровень гликогена и избежать усталости. Оказалось, что самыми эффективными являются напитки с глюкозой или сахарозой. Однако, ученые отметили, что использование чистой глюкозы приводит к дискомфорту в кишечнике, и предлагают использовать альтернативу – сахарозу или просто сахар в воде.
Во время тренировки продолжительностью более двух с половиной часов ученые рекомендуют употреблять до 90 грамм сахара в час, разбавляя по 8 грамм на 100 мл воды. Специалисты полагают, что добавление обычного сахара в бутылку с водой перед большим спортивными состязаниями может сыграть решающую роль в победе.