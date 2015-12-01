Cтакан воды с ложкой сахара эффективнее энергетиков

Большое число напитков, предназначенных для обеспечения энергией во время занятий спортом, содержат сахарозу или смесь глюкозы и фруктозы, а также чистую глюкозу. Однако исследователи обнаружили, что комбинирование различных источников сахара повышает скорость, с которой он может быть поглощен в кишечнике, пишут Новости Израиля.

В новом исследовании ученые оценили влияние физических упражнений на выносливость (велосипедные гонки на длинные дистанции) на уровень гликогена в печени и изучили, как различные напитки помогают сохранить уровень гликогена и избежать усталости. Оказалось, что самыми эффективными являются напитки с глюкозой или сахарозой. Однако, ученые отметили, что использование чистой глюкозы приводит к дискомфорту в кишечнике, и предлагают использовать альтернативу – сахарозу или просто сахар в воде.

Во время тренировки продолжительностью более двух с половиной часов ученые рекомендуют употреблять до 90 грамм сахара в час, разбавляя по 8 грамм на 100 мл воды. Специалисты полагают, что добавление обычного сахара в бутылку с водой перед большим спортивными состязаниями может сыграть решающую роль в победе.