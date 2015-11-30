Аспирин защищает нейроны мозга от болезни Альцгеймера - ученые

Масштабный анализ свойств аспирина и его природных аналогов показал, что лекарства на базе салициловой кислоты можно использовать для защиты клеток мозга от гибели / www.damex.ru

Продукты разложения аспирина в крови защищают клетки мозга от последствий развития болезни Альцгеймера и не дают им умирать, что можно использовать для создания лекарств, замедляющих и останавливающих ход нейродегенеративных заболеваний, утверждают ученые, опубликовавшие статью в журнале PLoS One, пишет РИА Новости.

"Фермент GAPDH, который мы долгое время считали задействованным исключительно в метаболизме глюкозы в организме, оказался одним из участников межклеточного "общения". Наша работа показывает, что на данный белок можно воздействовать при помощи производных салициловой кислоты и предотвращать развитие самых разных болезней мозга", — заявил Соломон Снайдер (Solomon Snyder) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

Снайдер и его коллеги выяснили, что аспирином и его производными можно заменить целый ряд крайне редких и дорогих препаратов, которые медики сегодня пытаются приспособить для лечения болезни Альцгеймера и ряда других нейродегенеративных заболеваний, пытаясь раскрыть все механизмы действия этого лекарства на организм на клеточном уровне.

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Для этого ученые использовали высокоскоростную систему анализа реакций между аспирином, продуктами его распада в организме и различными белками и ферментами, которые можно найти в живой клетке, которая позволила им проследить за тем, с какими молекулами взаимодействовало лекарство.

Оказалось, что продукты распада аспирина в крови – салициловая кислота и ее производные – способны связываться и реагировать на молекулы фермента GAPDH. Это вещество, как показали эксперименты Снайдера, не только отвечает за метаболизм глюкозы, но и за то, как активно клетка транспортирует белки в свое ядро.

При развитии некоторых нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, молекулы многих белков, в том числе и самого GAPDH, повреждаются, и начинают нарушать работу клетки. Если достаточно большое их количество проникает в ядро, то клетка запускает программу "самоуничтожения", апоптоз, и умирает.

Как показывают опыты, аспирин и многие аналоги салициловой кислоты, которые можно найти в китайских народных снадобиях и в корнях лакрицы, способны нейтрализовать GAPDH и тем самым защищать ядро от "вторжения" молекул поврежденных белков. Поэтому лекарства на базе аспирина и его более сильных аналогов, как считает Снайдер и его коллеги, можно использовать для борьбы с этими болезнями.