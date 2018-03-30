Никотиновой зависимости нет, желание курить — только в голове

Каждый год 31 мая отмечается Международный день борьбы с табакокурением. То, что с ним нужно бороться, ясно, как Божий день. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с увлечение табачным дымом связано около 90% всех случаев рака легких и 25% сердечно-сосудистых заболеваний — основных причин смертности в стране, а кроме того, 75% хронических бронхитов, импотенция и множество других недугов. Поэтому во всем мире и принимаются всевозможные конвенции по борьбе с сизым змием.

Пока в антитабачной войне наше государство терпит поражение. Подтверждение тому — динамика статистики количества курящих в стране. Если по данным Национального репрезентативного исследования, которое проводил Информационный Центр по Проблемам Алкоголя и Наркотиков, в 2000-м году в Украине курило 58% мужчин и 14% женщин, то в 2008-м, по данным Коалиции общественных организаций и инициатив "За Украину, свободную от табачного дыма", этот показатель уже составлял 67% мужчин (самый высокий показатель среди стран Европы) и 20% женщин (самый высокий показатель среди стран СНГ).

Один из самых обидных признаков поражения в "деле табака" — тенденция к помолодению курильщиков. По данным опроса Украинского института социологических исследований им.Яременко, проведенного в 2006 году, курить наши подростки начинают с 11-лет. В Украине спасение курящих — дело рук самих курящих: медиков, занимающихся выведением из никотиновой зависимости, в поликлиниках нет, обитают они только в частных медцентрах и просят за свои услуги немало. Но если человек серьезно решил бросить курить, он это может сделать и сам. О том, как это сделать, рассказал "Сегодня" главврач Киевского городского Центра здоровья Отто СТОЙКА.

ГОТОВНОСТЬ №1

Прежде всего настройтесь на отказ от курения психологически. Для этого, во-первых, определите плюсы этого шага: сколько вы сэкономите денег, времени, здоровья, во-вторых, составьте план действий. Выберите день отказа от курения, обведите его в календаре красным кружком. Выработать в себе мотивацию можно таким способом: за 5 минут до сна и через 5 минут после пробуждения, в период, когда организм наиболее расслаблен, произносите вслух или про себя словесные формулы типа: "Через три дня я бросаю курить", на следующий день — "Через два дня я бросаю курить" и т.д.

При этом избегайте частицы не, чтобы подсознание не начало сопротивляться. Чтобы не напоминать себе о вредной привычке, обязательно выбросьте из дома, машины, гаража, все предметы, связанные с курением. К ним относятся пепельницы, зажигалки, сигареты "на черный день". Также старайтесь не посещать вечеринки: во-первых, там много курящих, во-вторых, сама атмосфера (алкоголь, душевная компания) сможет стать провоцирующим фактором — и вы закурите. А еще хорошо подбить приятеля или подругу бросить вместе с вами. Когда рядом находится человек, который борется с тем же, что и вы, это придает сил и решительности.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Когда придет назначенный день, не позволяйте себе думать, что бросаете курить навсегда. От этой мысли человеку кажется, что это неподъемная задача. Вместо этого просто каждое утро давайте себе слово, что сегодня вы не выкурите ни одной сигареты. Если вы чувствуете, что отказаться полностью для вас тяжело, бросайте постепенно. Каждый день выкуривайте на одну сигарету меньше, чем накануне — до тех пор, пока не придет день, в который по плану курить не надо. Когда возникает тяга, съедайте вместо сигареты горсточку семечек, конфету, яблоко. Если вы курили крепкие сигареты, перейдите на более легкие, если курили легкие, перейдите на безникотиновые сигареты — на основе чабреца. Они свободно продаются в аптеках. Но в любом случае в конце концов снижайте дозу и "завязывайте".

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

В первые дни без сигарет у многих возникает такая проблема, как запор. Не стоит бросаться в крайность и принимать слабительное. Есть лучшее решение — утром, сразу же после пробуждения, выпить 1—2 чашки теплой кипяченой воды. После завтрака, впрочем как и после каждого приема еды, полощите рот 1—2%-м раствором танина или мятным настоем. Эти манипуляции притупят желание закурить. В течение дня пейте много жидкости — воду и соки-фреш. Они помогут быстрее вывести токсины, накопленные за "дымные" годы. Особенно хорош в этом плане грейпфрутовый сок — в нем большое содержание витамина С, который "выгоняет" из организма сигаретные шлаки.

ЕСЛИ ПУХНУТ УШИ

Если беспокоит синдром отмены никотина — "пухнут уши", "крутит пальцы" и очень тянет закурить, нужно собрать волю в кулак и сделать дыхательное упражнение: полностью выдохнув воздух из легких, на несколько секунд задержать дыхание и глубоко вдохнуть. Не рекомендуется делать это упражнение за рулем — после его выполнения в 5 раз увеличивается поступление кислорода в мозг — может закружиться голова. После этого можно провести экспресс-самомассаж. Понажимав на зоны, богатые биологически активными точками, рефлекторно усиливается кровообращение и спазмы, вызывающие синдром отмены, уходят. Упражнения для самомассажа рекомендует психотерапевт Александр Фартушный. Продолжительность каждого упражнения — до минуты.

Упражнение 1. Поочередно разомните пальцы рук. Массируйте каждую фалангу.

Упражнение 2. Разомните кисти. Сводите их таким образом: складывайте пальцы в "замок", вращайте крепко сжатыми кулаками.

Упражнение 3. Помассируйте ушные раковины, особенно хорошо прорабатывайте мочки ушей.

КУДА БЕЖАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ КУРИТЬ И НЕТ СИЛ БРОСИТЬ

Однако не всем зависимым получается бросить вредную привычку в одиночку. Рано или поздно дорога приводит курца в частные медклиники, где они и получают помощь. Как правило, чтобы распрощаться с никотином, достаточно 3—5 посещений специалиста в течение месяца. Если одно посещение в среднем по Киеву стоит 120—150 грн., то значит, "откупиться" от вредной привычки можно за 480—750 грн. Кроме того, после того как вы бросили, около недели может беспокоить синдром отмены никотина. Его лечение — еще около 150 грн. Что же предлагают в клиниках?

ЕСЛИ НУЖНО БРОСИТЬ КУРИТЬ

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ

В чем суть. Психотерапия, направленная на осознание причины, заставляющей человека браться за сигареты и уничтожение этого комплекса путем ликвидации этой причины или изменение отношения к ней.

Сколько нужно сеансов. 3—5 сеансов.

Стоимость. Один сеанс стоит 120—150 грн.

Кому подойдет. Тем, кто любит "копаться" в себе

КОДИРОВАНИЕ

В чем суть. Лечение состоит из двух частей. На первой психотерапевт готовит человека к отказу от табака. Какое-то время человек варится в своих мыслях, затем приходит на второй сеанс, где специалист и программирует на исчезновение тяги. По желанию пациента программа кодирования табачной зависимости составляется на любой срок. До сеанса необходимо в течении 24 часов не курить.

Сколько нужно сеансов. 1—2 сеанса.

Стоимость. 130—150 грн.

Кому подойдет. Людям эмоционального склада.

ГИПНОЗ

В чем суть. Человек вводится в глубокий транс и в этом состоянии ему в подсознание забивают мысль об отсутствии тяги к табаку.

Сколько нужно сеансов. Один.

Стоимость. Около 200 грн.

Кому подойдет. Только тем, на кого все остальные психотерапевтические методы не подействовали. В первую очередь пробовать его не рекомендуется.

ЕСЛИ МУЧАЕТ НИКОТИНОВАЯ "ЛОМКА"

ЛЕКАРСТВА

В чем суть. Человек принимает таблетки, жует жевательные резинки или наклеивает пластыри, содержащие пониженную дозу никотина или никотиноподобные вещества, "обманывающие" обмен веществ человека, так как будто он покурил.

Сколько дней нужно лечиться. В среднем — 10 дней.

Стоимость. Лекарство на один прием — около 30 грн.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

В чем суть. Благодаря специальной методике на теле человека активизируются точки, возобновляющие выработку веществ, дефицит которых испытывает табакозависимый человек.

Сколько нужно сеансов. 1—2.

Стоимость. Один сеанс стоит 150—170 грн.

Не стоит отчаиваться, если желанное не получилось и произошел срыв. "Те, кто хочет бросить курить, не всегда достигают результата с первого раза. — говорит Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто СТОЙКА.— в большинстве случаев полное избавление от вредной привычки случается только с 3—4 раза. Но если вы продержались месяц, тяга пропадет".

ЧТО ПОМОГЛО БРОСИТЬ КУРИТЬ ЗВЕЗДАМ?

Павлу Зиброву — слово. Народный артист курил со школьной скамьи. Завязал с вредной привычкой шесть лет назад, потому что дал слово родному человеку. "Мать перед смертью попросила меня не курить, — вспоминает певец, — и я дал ей слово больше не "дымить". А чтобы меньше тянуло, я отдал свою любимую "козырную" зажигалку "Зиппо" первому встречному".

Комментарий. Такой способ эффективен для людей, у которых в жизни есть что-то святое. Для кого-то это мать, для кого-то — ребенок, любимый человек. Если дать им клятву, это срабатывает. Но если человек готов "Христа продать", это не его путь.

Гарику Кричевскому — перебор. Исполнитель "блатных" песен не расставался с пачкой сигарет 11 лет. Бросил от перебора никотина. "На записи одного из альбомов я очень много курил. Сигарету за сигаретой, несколько пачек в день. И в один момент мне стало не по себе и я просто почувствовал, что последняя сигарета была лишней. Никакой ломки и опухания ушей не было и ни у кого из моих знакомых, которые бросали курить, тоже, все это миф".

Комментарий. Способ "перебора" нужно взять на заметку отцам, желающим отучить чадо курить. Правильно эта процедура проводится так: застукав на горячем, взять сына (дочь) за руку, отвести в укромное место и заставить курить в вашем присутствии сигарету за сигаретой. Фразы для озвучивания процесса: "Кури, кури, накуривайся", "Теперь ты понял? Чтоб больше никогда!" и т.п."

Лесю Подервянскому — абстракция. Бросить курить очень легко, утверждает писатель, главное хотеть этого и уметь абстрагироваться. «Никакой физической зависимости нет, желание курить — только в голове. — говорит автор срамной версии "Гамлета" — Поэтому в ту минуту, когда хочется взять сигарету, достаточно абстрагироваться, подумать о хорошем. Сила воли тут ни при чем, это просто психотехника. Через неделю желание курить пропадает».

Комментарий. Позитив — лучшее лекарство от стресса. Этот прием используется и в психотерапевтических техниках, когда в момент тяги к сигарете человек отвлекается на рисунок, медитацию с представлением природы, своего любимого места, неба. Для укрепления эффекта на пике этих переживаний психотерапевт может неожиданно пустить в лицо струю табачного дыма. Тогда человек лучше понимает, какая это гадость.

Что, кроме никотина содержит табачный дым?

Табачный дым — это смесь газов, паров и мельчайших частиц твердых веществ. Всего их около 4000. Газы и пары — это 90 процентов. Основной газ — угарный (СО, монооксид углерода). «Твердая» составляющая — примерно 10% дыма. Что же к ней относится?

Ацетон — главный компонент жидкости для снятия лака с ногтей.

Бензпирен — один из сильнейших канцерогенов, также содержится в угольной смоле.

Бутан — легковоспламеняющаяся жидкость, добавляют в топливные продукты.

Кадмий — химический элемент, повреждающий печень, почки и мозг.

Мышьяк — ядовитое вещество, использующееся для убивания нервов в стоматологии, канцероген.

Полоний-210 — радиоактивный элемент, канцероген.

Пропилен гликоль — вещество, которое добавляют в антикоррозионную жидкость.

Фенол — ядохимикат, который используют при изготовлении пластмассы и дезинфекции помещений.

Свинец — химический элемент, при отравлении которым повреждаются клетки головного мозга.

Формальдегид — токсический химикат, использующийся для бальзамирования умерших.

Толуол — токсический компонент сосновой смолы и нефти, входит в состав многих лаков и красок.

Цианистый водород — убивает иммунную систему легких, приводит к бронхиту.

ПЯТЬ МИФОВ О КУРЕНИИ

1. Сигареты снимают стресс

Нет, усиливают. Никотин, содержащийся в табачных изделиях, вызывает выброс адреналина, в результате чего у человека повышается давление, ускоряется сердцебиение, повышается уровень сахара в крови, из-за чего табак повышает чувствительность к стрессу. Но вместе с этим никотин еще и ядовит, т.к. токсически действует на мозг. Кроме него, с табачным дымом в организм попадает множество других вредных веществ, которые постепенно приводят к ухудшению здоровья. И чем оно становится слабее, тем больше подверженным стрессам становится человек.

2. Бросив курить, можно набрать вес

Только на короткое время. Через несколько месяцев, проведенных без сигарет, вес становится нормальным, потому что организм оздоравливается и саморегулируется.

3. Пассивное курение не может серьезно навредить

Может. Люди, регулярно находящиеся в зоне действия табачного дыма чаще других страдают теми же заболеваниями, что и курцы, вплоть до рака.

4. Кальян менее вреден, чем сигареты

Нет. Вода, через которую проходит дым, очищает только от крупных твердых частиц. Благодаря тому, что такой дым вдыхатеся легче, оставшиеся мелкие фракции попадают в легкие глубже, из-за чего вред, причиняемый одним курением кальяна равен вреду от 40 выкуренных сигарет.

5. Полностью очиститься от смол в легких невозможно

Возможно. Но для этого нужно около 5 лет.

Дмитрий Гуцало