2014 год стал рекордным по количеству новых случаев ВИЧ в Европейском регионе - ВОЗ

Рост эпидемии ВИЧ-инфекции в основном обусловлен ситуацией в восточной части региона, где число случаев ВИЧ за последнее десятилетие выросло в 2 раза, отмечают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Рост заболеваемости в первую очередь связан с гетеросексуальной передачей, однако частота инфицирования при употреблении инъекционных наркотиков также остается на высоком уровне. В организации подчеркивают, что две трети случаев ВИЧ-инфицирования происходит среди коренных жителей стран Европы, тогда как на мигрантов приходится только одна треть установленных случаев ВИЧ.

Читайте такжеВ Украине стартовала новая волна информационной кампании "Не Дай СПИДу Шанс!"

«С 2004 года показатели впервые диагностированных случаев ВИЧ в некоторых странах ЕС и ЕЭЗ выросли более чем вдвое, при этом в других государствах упали на 25%. Однако в целом ситуация с эпидемией ВИЧ остается без изменений. Это означает, что меры по борьбе с вирусом в ЕС и ЕЭЗ оказались недостаточно эффективными», – отметила исполняющая обязанности директора Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон (Andrea Ammon).

Читайте такжеУ француженки ремиссия ВИЧ-инфекции длится 12 лет

В ВОЗ обратили внимание, что почти половина случаев ВИЧ-инфекции в Европейском регионе диагностируется на поздней стадии, что повышает риски ухудшения самочувствия пациента, его смерти и передачи ВИЧ. Хотя число случаев СПИДа в странах Европейского региона постоянно снижается, в 2014 году две трети новых диагнозов СПИДа было поставлено параллельно с выявлением ВИЧ или вскорости после него.

В Европейский регион ВОЗ входит 53 страны (в том числе Россия и Украина) с общим населением 900 млн человек.