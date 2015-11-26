Простой способ тренировки мозга



В эксперименте приняли участие 324 здоровых женщины-близнеца в возрасте от 43 до 73 лет (средний возраст составил 55 лет). Обследовать именно близнецов ученые решили исходя из наличия у этих людей общих генов и схожих условий жизни в раннем возрасте.

За участниками наблюдали с 1999 года в течение 10 лет. Ученые отслеживали состояние здоровья участников эксперимента. В результате были зафиксированы особенности их мышления, память, способности к обучению. Также ученые учитывали генетические факторы, влияющие на когнитивные особенности.

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Оказалось, что надежнее всего сохранение умственных способностей гарантируют сильные тренированные ноги. Близнецы, обладавшие такими в начале исследования, за 10 лет меньше всего пострадали от различных нарушений памяти и мышления. Из чего ученые сделали вывод, что, просто повысив в среднем возрасте физическую активность, человек способен защитить себя от когнитивных расстройств в пожилом возрасте.