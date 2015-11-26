При чихании микробы разлетаются на 8 метров
11:35, 26 ноября 2015Зарубежные новости
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Исследователи из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology) под руководством Лидии Буруйбы (Lydia Bourouiba) провели серию экспериментов для того, чтобы выяснить, как распространяются капли слюны и мокроты при чихании.
При чихании микробы разлетаются на 8 метров / 4tololo.ru
Для участия в эксперименте авторы привлекли двух человек, которые вынуждены были чихать около 50 раз, пишет med2.ru.
Ученые засняли чихающих людей с помощью 9 камер и смонтировали видео, демонстрирующее, что капли распространяются на расстояние до восьми метров.
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