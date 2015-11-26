При чихании микробы разлетаются на 8 метров

Для участия в эксперименте авторы привлекли двух человек, которые вынуждены были чихать около 50 раз, пишет med2.ru.

Ученые засняли чихающих людей с помощью 9 камер и смонтировали видео, демонстрирующее, что капли распространяются на расстояние до восьми метров.