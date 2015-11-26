Чувством насыщения управляют кишечные бактерии

К таким выводам пришли ученые из Университета Руана (RouenUniversity) во главе с Сергеем Фетисовым (Sergueï Fetissov), которые изучали роль популяций кишечной палочки, населяющих пищеварительную систему мышей и крыс.

Оказалось, что после того, как микроорганизмы получали достаточное количество питательных веществ (спустя 20 минут после приема пищи), они начинали синтезировать белки, которые воздействовали на нейроны головного мозга, связанные с аппетитом, подавая им сигнал о насыщении.

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Исследователям удалось идентифицировать и выделить эти белки. В своих дальнейших экспериментах они вводили мышам белки ClpB с помощью инъекций, чтобы понять, как увеличенные концентрации повлияют на аппетит. Подобные манипуляции вызывали снижение аппетита. Оказалось, что белки ClpB стимулировали выработку гормона, известного как пептид YY, который и ответственен за развитие чувства насыщения. Также они вызывали активацию нейронов, связанных с подавлением аппетита.

Авторы объясняют, что это не первое исследование, посвященное влиянию микробиома на процессы, протекающие в организме. Уже ясно, что бактериальные популяции важны для нормального самочувствия, а изменение состава микробиома может привести к развитию серьезных проблем со здоровьем.