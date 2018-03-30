Первая клубника: стоит ли поддаваться соблазну?...

Любимая ягода снова в продаже. Она завлекает с лотков красными боками и, в отличие от своей зимней предшественницы, буквально пьянит ароматом.

Именно она окончательно избавит нас от зимнего авитаминоза, завершив дело, начатое зеленью и редиской. Клубника особенно богата витаминами группы В, в ней больше, чем в лимоне, витамина С, много фолиевой кислоты, железа, меди, органических кислот. А сладости ей придает целый набор сахаров.

Помимо обогащения витаминами, клубника активизирует обменные процессы в организме, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Благодаря содержанию салициловой кислоты (вспомните аспирин), снимает жар и ломоту в суставах. Кроме всего, клубника – один из самых известных (и самых вкусных!) афродизиаков.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Есть у "красной красавицы" и свои минусы. Поддаваться клубничному соблазну не стоит людям с гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью. А виноваты во всем мелкие косточки, которые раздражают слизистую. Существует мнение, что не нужно увлекаться клубникой людям с подагрой: она может усилить проблемы с суставами.

Настороже нужно быть гипертоникам, принимающим препараты на основе энаприла: в сочетании с клубникой этот препарат может создать нагрузку на почки. И, конечно же, соблюдайте осторожность, если вы аллергик (из-за своей пористой структуры клубника накапливает сильнейший аллерген – пыльцу).

Клубника с огорода (если только она не росла на пленке) опасна паразитами из-за органических удобрений, которые активно используются при ее выращивании. Выгнать их, промыв ягоды водой, нельзя. Но, чтобы быть полностью спокойным, вы можете обработать ее с помощью специального прибора — озонатора. На полезных свойствах клубники обработка озоном не отразится.

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Отбирайте крепкие ягоды с сохранившимися цветоножками (если они целые — витамин С на месте). Не стоит покупать слишком крупную клубнику: она более водянистая. Витаминов же в ней не больше, чем в средней или мелкой (такую и нужно брать). На ягодах не должно быть пятнышек (признак порчи или опрыскивания химическими веществами). Прежде чем купить, принюхайтесь. Если клубника ароматная — она созрела самостоятельно. Если же почти без запаха — ей «помогли» мыльным раствором. А, значит, полезных веществ в ней намного меньше.

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ КЛУБНИКУ, КОТОРУЮ ПРОДАЮТ В КИЕВЕ

Удержаться от соблазна купить первую клубничку на рынках очень трудно. Хочется уже сейчас попробовать килограммчик-другой. Но специалисты санитарно-эпидемиологических лабораторий столицы советуют подождать. В начале июня в средней полосе Украины, и особенно на Киевщине, созревает настоящая клубника. Ягодки у нее плотные, ароматные и ни в какое сравнение не идут с теми, что продаются раньше этого срока.

«Круглогодичная клубника из супермаркета - в пластиковом контейнере и с пластиковым же вкусом - сгодится разве что для коктейля «Маргарита» или в качестве украшения для торта. В салате с авокадо и креветками она тоже будет к месту, но для еды клубничка без ничего пока непригодна, поскольку почти безвкусна и даже сока не дает», - рассказали в отделе гигиены питания санэпидстанции Шевченковского района.

«Проблемы с соком, да и со вкусом и у импортной клубники, которая появляется на прилавках сейчас, - утверждают в отделе гигиены питания. - Представляете, на какие ухищрения приходится идти поставщикам, чтобы довезти из-за рубежа столь нежную и скоропортящуюся ягоду? Ясно, что большую часть времени она проведет в холодильнике. Вряд ли это благотворно скажется на ее вкусе. Да и холодильник ей не поможет, если она без консервантов. Питаться же витаминами, покрытыми слоем химикатов, да еще по цене, превышающей классическую летнюю, - удовольствие, согласитесь, не из приятных...».

Говорят, существует еще один способ хранения заморских ягод - обработка инертными газами (азотом и т.д.), которые не дают развиться окислительным процессам. К слову, этот способ самый дорогой. Как правило, в крупнейших супермаркетах продается как раз клубника «под газом».

Ранняя киевская клубничка выходит на рыночные просторы позже импортной на месяц.

По словам заведующей санитарно-ветеринарной лаборатории Лукьяновского рынка Тамары Ленив, лишь вчера на Лукьяновке появилась клубника из Бориспольского района. В основном торгуют крымской, одесской, черкасской и херсонской.

Обычно у ранних сортов ягоды самые нежные, они и хранятся плохо, и портятся быстро. Впрочем, это неудивительно: первая клубника - товар дорогой, производители, торопясь снять сливки, различными методами стараются ускорить ее созревание - чаще всего при помощи ударных доз азотных и иных удобрений. В этом случае клубника набирает массу рекордными темпами - за счет влаги. Поэтому у ранних сортов ягоды рыхлые, водянистые и не очень вкусные, а нередко на следующее утро после покупки могут и заплесневеть. Да еще и нитритов с нитратами в ней много.

КЛУБНИЧНЫЕ СОВЕТЫ

• Лучший способ «хранения» клубники — это купить и съесть. Но если все-таки нужно денек подержать, не мойте ягоды! Аккуратно выложите в просторную миску, закройте пищевой пленкой и поставьте на нижнюю полку холодильника.

• Есть клубнику нужно в промежутках между приемами пищи. За час до еды (раз уж это аперитив, то без сахара) или часа через два после. Тогда витамины усвоятся.

• Комбинируйте ее с молоком или сметаной. Кальций компенсирует удар щавелевой кислоты, которая есть в клубнике, по суставам и зубам.

• Если вы посыпали ягоды сахаром, съесть их нужно сразу же, пока не окислились витамины.

• Не выбрасывайте «хвостики»! Высушите их на подоконнике – и всю зиму сможете пить витаминный чай. В отличие от самих ягод, такой напиток полезен при подагре и остеохондрозе. Поможет он и при простуде.

КЛУБНИЧНАЯ МАСКА

Клубничная маска питает и очищает, и особенно помогает при жирной коже — придает ей матовость и сужает расширенные поры.

Растворите 1 ч.л. морской соли в 1 стакане воды. Смочите салфетку и наложите на лицо минут на 20. Так вы прочистите потовые железы. Перетертую и смешанную со сливками (они помогают усвоению витаминов) клубнику нанесите на лицо. Подержите 20—30 мин. Смойте.

Наносить такую маску можно хоть каждый день — пока на прилавках и на грядках есть клубника.

Ольга Малышок,Сегодня